دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقال للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تطرق فيه إلى القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة.

وقال الملك عبدالله الثاني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية: "أكد جلالة الملك أن آلاف الضحايا خلال ما يزيد عن شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة، متسائلا ’كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟‘

ودعا العاهل الأردني إلى "احترام المبادئ الإنسانية ’قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا‘، لافتا إلى أن على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها.. وأن العائلات في غزة التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها بلا مكان تحتمي فيه هي ضحايا عقاب جماعي، فلم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة".

وأضاف: "لا شك بأن سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، فهم يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع"، لافتا إلى أن "القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب في سلوك طريق السلام على أساس حل الدولتين لن تكون قادرة على توفير الأمن الذي يحتاجه شعبها".

وتابع مؤكدا على أنه "لا يمكن للإسرائيليين الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم.. مع غياب أفق سياسي، لن يكون هناك مستقبل من السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. مسؤوليتنا في الوقت الحالي لا تنحصر فقط بفرض التدخل الإنساني وإنهاء الحرب المروعة، بل بالاعتراف أيضا بأن المسار الحالي هو ليس مسارا ينتصر فيه أي طرف".

وحذر الملك عبدالله من "بقاء الوضع كما هو عليه خلال الأيام المقبلة، فإن من شأن ذلك أن يدفع بحرب مستمرة من السرديات المتناقضة حول من يحق له أن يكره أكثر ويقتل أكثر، وسيزداد التطرف والانتقام والاضطهاد، ليس في المنطقة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.."

ويذكر أن تداول مقال العاهل الأردني يأتي في حين أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أنه ينفذ "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، متهما حماس بـ"الاستمرار في الاستخدام العسكري لمستشفى الشفاء”، وهو ما قال إنه "يعرض للخطر وضع المستشفى المحمي بموجب القانون الدولي".