داخل مستشفى الشفاء.. الجيش الإسرائيلي يوضح لـCNN ما يقوم به

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، الأربعاء لشبكة CNN إن العملية في مستشفى الشفاء في غزة "مستمرة"،

وأوضح: "عمليتنا التي انطلقت في الساعات الأولى من هذا الصباح في منطقة مستشفى الشفاء كانت دقيقة، وتقع في موقع محدد داخل حرم المستشفى، داخل مجمع المستشفى، واستندت إلى الضرورة العملياتية والاستخباراتية.. لن أخوض في تفاصيل حول مكان أو كيفية استمرار الأنشطة، ولكن يمكنني أن أؤكد أنها مستمرة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الساعة بشكل مركز في مستشفى الشفاء.. تأتي هذه الاعمال داخل مجمع محدد توجد حوله معلومات استخبارية تؤشر الى وجود أعمال ارهابية لحماس وبناء على ضرورة عملياتية.. قبل الدخول الى المستشفى واجهت قواتنا عبوات ناسفة وخلايا تخريبية واندلعت اشتباكات قتل خلالها عدد من المخربين".

وتابع أدرعي: "لقد سلمت قوات جيش الدفاع عتادًا طبيًا وحاضنات وتركيبات حليب الاطفال من دولة اسرائيل الى مستشفى الشفاء.. تعمل في الميدان طواقم طبية لجيش الدفاع تنطق باللغة العربية للتأكد ان المواد الطبية ستنقل الى من يحتاجها".

من جهتها أصدرت "حماس" بيانا عقبت فيه على إعلان الجيش الإسرائيلي عن "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء محملة كل من إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية، وقالت في بيانها إن "صمت الأمم المتحدة وخيانة العديد من الدول والأنظمة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التشبث بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".