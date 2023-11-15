حماس تصدر بيانا بعد "عملية" الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

(CNN)—أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا عقبت فيه على إعلان الجيش الإسرائيلي عن "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء الذي يعتبر أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، محملة كل من إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية.

وقالت حماس إن العملية الإسرائيلية على مستشفى الشفاء شكلت أيضًا فشلاً من جانب الأمم المتحدة في الدفاع عن الفلسطينيين، وقالت في بيانها إن "صمت الأمم المتحدة وخيانة العديد من الدول والأنظمة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التشبث بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وادعت حماس أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل "الضوء الأخضر... لارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين" من خلال دعم ما أسمته "الرواية الكاذبة" الإسرائيلية بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء كقاعدة ومركز للقيادة والسيطرة.

وكان البيت الأبيض والبنتاغون قد قالا، الثلاثاء، إن حماس تقوم بتخزين الأسلحة وتدير مركز قيادة من مستشفى الشفاء، نقلا عن معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية مؤخرا، ورددت هذه التصريحات ادعاءات إسرائيل التي رفضها مسؤولو المستشفيات الفلسطينية وحماس باستمرار.

في وقت سابق الاثنين، قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية لشبكة CNN، إن الأوضاع داخل مستشفى الشفاء “كارثية” مع انهيار الوحدات الأساسية.

وأوضح أبو سلمية لـCNN، أن حوالي 7000 شخص يقيمون حاليًا في المستشفى، فيما يبلغ عدد المرضى والطاقم الطبي حوالي 1500 شخص.