ماذا نعلم عمّا يحدث داخل مستشفى الشفاء؟

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن عملية "دقيقة وموجهة" داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، حيث يستهدف نشطاء حماس الذين يزعم أنهم يعملون تحت المبنى وهو ما تنفيه الحركة ومسؤولو المستشفى.

على الأرض في المستشفى، قال الطبيب في المجمع، خالد أبو سمرة لشبكة CNN إنهم تلقوا تحذيرًا لمدة 30 دقيقة قبل بدء العملية الإسرائيلية على المستشفى، حيث قال: "لقد طُلب منا الابتعاد عن النوافذ والشرفات، يمكننا سماع صوت المركبات المدرعة، فهي قريبة جدًا من مدخل المجمع".

وقال الصحفي داخل المستشفى، خضر الزعنون لشبكة CNN إن الدبابات الإسرائيلية دخلت مجمع المستشفى، وكان هناك تبادل لإطلاق النار في جميع أنحاء الفناء، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك جنود من الجيش الإسرائيلي داخل مباني المستشفى.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء، إن العملية الإسرائيلية تمثل "جريمة جديدة ضد الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى"، مضيفة أن ذلك قد يكون له "عواقب كارثية" على المرضى والطاقم الطبي.

ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية تقع في رام الله وتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وهي منفصلة عن وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة.