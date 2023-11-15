آخر حصيلة لعدد القتلى في غزة.. الصحة الفلسطينية تحدث أرقامها

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(CNN)— حدثت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله العدد الإجمالي للقتلى الذين سقطوا في قطاع غزة إلى 11.255 ألف قتيل وذلك منذ الـ7 تشرين الأول/ أكتوبر وشن إسرائيل ضربات داخل القطاع ردا على هجوم حماس داخل إسرائيل.

وأضافت الصحة الفلسطينية أنه ووفقا للأرقام فإن 4630 قتيلا من أصل الـ11.255 ألف قتيل هم من الأطفال.

وقالت الوزارة الفلسطينية التي تستمد بياناتها من مكاتبها في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، في بيان الثلاثاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات محدثة بسبب حالات الاتصالات في غزة.

ويأتي بيان الصحة الفلسطينية، عشية إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، إنه يشن عملية "دقيقة وموجهة" داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، حيث يستهدف نشطاء حماس الذين يزعم أنهم يعملون تحت المبنى وهو ما تنفيه الحركة ومسؤولو المستشفى.