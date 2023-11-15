الجيش الإسرائيلي: ننفذ "عملية دقيقة وموجهة" في مستشفى الشفاء في غزة

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أنه ينفذ "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة.

واتهم بيان الجيش الإسرائيلي حماس بـ”الاستمرار في الاستخدام العسكري لمستشفى الشفاء”، وهو ما قال إنه "يعرض للخطر وضع المستشفى المحمي بموجب القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتقد أنها منحت مسلحي حماس، الذين تتهمهم بالتواجد داخل المستشفى، وقتا كافيًا لوقف أنشطتهم المزعومة في المبنى، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء: "في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس الارهابية في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نؤكد ان العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى".

ورفض مسؤولو المستشفى باستمرار مزاعم إسرائيل بأن حماس قامت ببناء مركز مهم للقيادة والسيطرة تحت المستشفى.

في وقت سابق الاثنين، قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية لشبكة CNN، إن الأوضاع داخل مستشفى الشفاء “كارثية” مع انهيار الوحدات الأساسية.

وأوضح أبو سلمية لـCNN، أن حوالي 7000 شخص يقيمون حاليًا في المستشفى، فيما يبلغ عدد المرضى والطاقم الطبي حوالي 1500 شخص.