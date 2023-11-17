الجيش الإسرائيلي يدّعي العثور على جثة رهينة ثانية قرب مستشفى الشفاء

سناتور أمريكي لـCNN: "عدد المدنيين الذين قتلوا داخل غزة غير مقبول”

‏(CNN)— ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، العثور على جثة رهينة ثانية بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك في بيان كشف فيه هوية الجثة على أنها تعود لـ"نوعا مارسيانو" وهي برتبة عريف في الجيش الإسرائيلي وتبلغ من العمر 19 عاما، على حد تعبيره.

ويأتي استعادة الجيش الإسرائيلي للجثة بعد أيام من ظهور شريط فيديو لحركة حماس تزعم فيه أن مارسيانو قُتلت في غارة جوية إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم، الخميس، أنه عثر على جثة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 65 عاما وتدعى، يهوديت فايس، بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، اذ ادعى متحدث باسم الجيش أن فايس قُتلت على يد حماس دون تقديم تفاصيل عن سبب الوفاة.

ومن غير المعروف ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد عثر على جثتي المرأتين معًا، وكذلك لا تُعرف ظروف وفاتهما بالتحديد.

ويذكر أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو أكبر منشأة طبية في القطاع، بات مركز القتال منذ أن شنت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو ادعت فيه أنه يظهر "نفقا" في أرض المستشفى، الخميس، في حين نفى المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس بالقطاع أن النفق في المستشفى يستخدم كمركز للقيادة والسيطرة، واصفا المزاعم الإسرائيلية بأنها "أكاذيب لا أساس لها".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من ادعاءات أي من الجانبين.