أردوغان "لم ولن يخاف".. متحدث رئاسة تركيا يرد على نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد المتحدث باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون على الجدال والانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان في خضم الحرب الإسرائيلية في غزة بعد الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعرب ألطون وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن تدوينة نشرها باللغة التركية على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) أنه "لم يفاجأ بمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين لصرف الانتباه عن جرائم الحرب التي ارتكباها ضد المدنيين".

وتابع: "بالتوازي مع ما تنشره الحكومة الإسرائيلية من معلومات مضللة عن هجماتها على الفلسطينيين، فإن كبار قادتها ينشرون الآن الأكاذيب بشأن تركيا"، مشددا على أن "الرئيس رجب طيب أردوغان لم ولن يخاف أبدا من قول الحقيقة".

وأضاف: "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة أن يخفي الحقيقة، باعتباره سياسيا بنى محترف لعقود من الزمن على تفعيل أي فرصة للمشاركة، فمن الواضح ألا يرغب في أن يسعى إلى الحقيقة، بالإضافة إلى حربه التي لا طائل منها وتستهدف الجماهير المفضلة".

وكان نتنياهو قد علق، الأربعاء، على تصريحات أردوغان التي وصف فيها إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، حيث اتهم نتنياهو أردوغان بأنه "يدعم دولة حماس الإرهابية"، وقال بنيامين نتنياهو، عبر منصة إكس: "على النقيض من ذلك، هناك قوى تدعم الإرهابيين، وأحد هذه القوى هو الرئيس التركي أردوغان، الذي يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية، لكنه يدعم دولة حماس الإرهابية، ويقصف القرى التركية داخل تركيا نفسها، لذلك، لن نقبل دروسا منه".