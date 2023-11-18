الجنائية الدولية: 5 دول طلبت التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

(CNN) -- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن 5 دول قدمت طلبا إلى المحكمة للتحقيق فيما إذا كانت جرائم قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خان، في بيان، الجمعة، أن تلك الدول هي جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتابع: "وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الموقف لهذا الغرض، وتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأشار كريم خان إلى أن مكتبه يجري بالفعل تحقيقا بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، بدأ في 3 مارس /آذار 2021، بشأن جرائم محتملة ربما تكون ارتكبت منذ يونيو/ حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية.

وقال إن "الأمر مستمر ويمتد إلى تصاعد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأضاف: "وفقا لنظام روما الأساسي، يتمتع مكتبي بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف وفيما يتعلق بمواطني الدول الأطراف".