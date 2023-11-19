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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدأ وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، الأحد، جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تكون بدايتها من الصين، من أجل الحشد لتحرك دولي لوقف الحرب في غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، السبت، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سيكون مشاركا في الجولة، التي تأتي"في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة".

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن "اللجنة الوزارية التي شُكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية، الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي"، و أشار إلى أن الجولة ستكون "وجهتها الأولى هي الصين".

وقال الناطق إن "أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول التي ستشملها الزيارة، بهدف حشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات صحفية، السبت، إن الوزراء سيزورون الصين لـ"إيصال رسالة واضحة بأنه لابد من وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت".