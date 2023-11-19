غوتيريش لـCNN: لا يمكن استخدام ما فعلته حماس كمبرر "لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة عن سبب "ضياع فلسطين وخذلان غزة" على حد تعبيريه.

وقال السويدان في التدوينة التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الخيانات العربية هي سبب ضياع فلسطين.. وهي السبب في خذلان غزة.. ولن تتوقف مصائبهم وجرائمهم إلا إذا اقتلعتهم شعوبهم".

ورد الباحث السياسي الكويتي، مشعل النامي بتدوينة على صفحته بأكس قائلا: "انت وحزبك كنتم تدعون أن عندكم "القدرة" اللازمة لمواجهة الصهاينة المجرمين..ولما تبين كذب مزاعمكم ألقيتم باللوم على الدول العربية التي انت وأمثالك ساهمتم بتدميرها في ربيعكم المزعوم".

ونالت التدوينة أكثر من مليون مشاهدة وآلاف التعليقات والردود بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، مساء السبت.

وكان السويدان قد أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاته المستمرة على الأحداث التي تشهدها غزة والحرب الإسرائيلية في القطاع ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.