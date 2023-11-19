آخر تحديث لعدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر

مقاطع مصوّرة من منظور مقاتلي حماس تظهر أساليب الحرب التي يتبعونها ضد الجيش الإسرائيلي

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(CNN)—حدّث الجيش الإسرائيلي عدد الجنود الذين قتلوا في العمليات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هجومها على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين قتلا في شمال غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 58 جنديا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ستة جنود، خمسة منهم في معارك داخل قطاع غزة.

وفي آخر تحديث، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تعتقد أن ما لا يقل عن 364 شخصًا قُتلوا بهجوم حماس على مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وفقًا للقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، منهم 17 عنصرا بالشرطة.

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد قدروا سابقا عدد القتلى في مهرجان الموسيقى بـ 270 شخصًا.

أما في غزة، فقال المكتب الصحفي لحكومة حماس في بيان، الجمعة، إن أكثر من 12 ألف فلسطيني قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن ما يقدر بنحو 5000 طفل من بين القتلى، وأكثر من 30000 آخرين أصيبوا، وأن من بين القتلى أيضا نحو 200 طبيب وممرض ومسعف بالإضافة إلى 22 من أفراد الدفاع المدني و51 صحفيا.