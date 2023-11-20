منظمة الصحة توضح حالة الأطفال الخدج بعد إجلاؤهم من مستشفى الشفاء

بعد قصف مدرسة في غزة.. مستشار لبايدن: الضرر بالمدنيين الأبرياء "غير مقبول مطلقًا"

(CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن الأطفال الخدج الـ31 الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء بمدينة غزة "يعانون من إصابات خطيرة"، بحسب ما ذكر أطباء يعالجون الأطفال في مستشفى الإمارات برفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن 11 من الأطفال الصغار في "حالة حرجة"، وتابعت أن "الأطفال أصيبوا بالمرض بسبب نقص الإمدادات الطبية في مستشفى الشفاء وصعوبة مواصلة إجراءات مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء".

وقال الدكتور محمد سلامة، من مستشفى الإمارات للولادة في رفح، لشبكة CNN: "نجري اختبارات على جميع هؤلاء الأطفال وتم إعطاؤهم السوائل والأدوية اللازمة حسب حالتهم، وفي الوقت الحالي، هم في حالة صعبة ومستقرة، ولكن هذا الوضع قد يتدهور، خاصة وأن الكهرباء قد تنفد منا في أي وقت الآن طالما أن الوقود لا يصل إلى غزة".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "تم أيضا إجلاء 6 عاملين صحيين و10 من أفراد أسرهم الذين كانوا يحتمون بالمستشفى".

وكان من المأمول أن يتمكن آباء الأطفال حديثي الولادة من السفر إلى بر الأمان مع أطفالهم، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن عددا قليلا جدا من الأطفال الرضع كانوا برفقة أفراد الأسرة، وذلك لأن المسؤولين في غزة لم يتمكنوا بسهولة من العثور على أفراد عائلاتهم المقربين بسبب القتال العنيف بين إسرائيل وحركة "حماس" وانقطاع الاتصالات.

وتحدثت CNN مع أحد الآباء، علي سبيتي، الذي تمكن من لم شمله مع ابنه الصغير، أنس، الذي ولد قبل ثلاثة أيام من الحرب: "الحمد لله، نشعر الآن أن ابننا في أمان بعد أن لم نره منذ أكثر من أسبوعين، ولم نعرف إن كان حيا أو ميتا، خاصة بعد انقطاع الاتصالات مع الأطباء".