بعدما "فقدوا الجميع".. إجلاء أطفال مصابين من غزة إلى مصر برفقة غرباء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل 28 من الأطفال الخدج الذين تم نقلهم من مستشفى الشفاء المحاصر في غزة إلى مصر لتلقي العلاج، الاثنين.

ووصلت سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء الأطفال الخدج من منطقة مستشفى الشفاء إلى مصر عبر معبر رفح. وكان في استقبال القافلة أخصائيون طبيون كانوا ينتظرون مع الحاضنات لنقلهم إلى الرعاية.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة المصرية أن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، "تابع وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشارت الوزارة في بيان أنه "يجري حاليًا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم".

في غضون ذلك، تحدث طبيب داخل مستشفى الشفاء لشبكة CNN حول الأوضاع داخل المنشأة، واتهم القوات الإسرائيلية بمضايقة الموظفين واستجوابهم بشأن حماس.

وقال الطبيب إن شخصين بالغين وطفلين توفوا مساء السبت، تاركين المستشفى مع حوالي 259 مريضًا وسبعة أطباء وخمس ممرضات. وأضاف أن المنشأة تعاني من نقص الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك أدوية التخدير وخزانات الأوكسجين والأدوية وبنوك الدم، داعيًا إلى دعم دولي.

في وقت قالت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة (الأونروا) إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، الاثنين، تسبب في ظروف "غير قابلة للعيش" في ملاجئ غزة. ونشرت الوكالة مقطع فيديو على موقع إكس يظهر حشودًا في غزة وهم يسيرون عبر برك المطر.