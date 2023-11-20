الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في غزة، بعد أن قالت الأمم المتحدة إن مدرستين تابعتين لوكالة الأونروا تعرضتا للقصف في أقل من 24 ساعة.

وقال غوتيريش، في بيان: "أشعر بصدمة عميقة إزاء قصف مدرستين تابعتين للأونروا في أقل من 24 ساعة في غزة".

وأضاف: "لقد قُتل وأصيب العشرات من الأشخاص، العديد من النساء والأطفال، أثناء بحثهم عن الأمان في مباني الأمم المتحدة".

وتابع: "يبحث مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين عن مأوى في مرافق الأمم المتحدة في جميع أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال".

وذكر: "تتسبب هذه الحرب في سقوط عدد مذهل وغير مقبول من الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، كل يوم، هذا يجب أن يتوقف، وأكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وتابع البيان: "أود أيضا أن أعرب عن تقديري العميق لجميع جهود الوساطة التي تقودها حكومة قطر".