إسرائيل تصعد حربها في غزة.. ومؤشرات على أن هجوما على الجنوب بات وشيكا

بعد قصف مدرسة في غزة.. مستشار لبايدن: الضرر بالمدنيين الأبرياء "غير مقبول مطلقًا"

(CNN)-- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن رفضه لإمكانية تطبيق الأمم المتحدة لـ"نظام حماية" في غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، ودعا بدلا من ذلك إلى "عملية انتقالية تؤدي في النهاية إلى حل الدولتين".

وأضاف غوتيريش، في مؤتمر صحفي: "على الجميع أن يجتمعوا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية، تسمح للسلطة الفلسطينية، بتولي المسؤولية في غزة".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة "لا مثيل له وغير مسبوق" في أي صراع منذ توليه منصبه، حسب قوله.

وقال: "ما هو واضح هو أننا شهدنا خلال أسابيع قليلة مقتل آلاف الأطفال. لذلك هذا هو ما يهم، نحن نشهد مقتل مدنيين بشكل لا مثيل له وغير مسبوق في أي صراع منذ توليت منصب الأمين العام".