(CNN)-- أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا، بينهم مرضى.

وفي منشور على موقع إكس، الاثنين، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "منظمة الصحة العالمية تشعر بالفزع من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة".

وأضاف: "لا ينبغي أبدًا أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب، خاصة عندما يكونون داخل المستشفى".

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها كانت ترد على نيران معادية استهدفت قواتها من داخل المستشفى، وأنه "ردًا على ذلك، استهدفت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مباشر المصدر المحدد لنيران العدو. ولم يتم إطلاق أي قذائف باتجاه المستشفى".

وقالت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس في وقت سابق الاثنين، إن 12 شخصًا قُتلوا بعد أن أصابت نيران دبابة إسرائيلية المستشفى الإندونيسي في شمال غزة. وقال مسؤولو الصحة إن من بين القتلى مرضى كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وأحد أفراد الطاقم الطبي.