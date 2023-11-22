جنرال أمريكي متقاعد يوضح الأثر العسكري المحتمل لوقف إطلاق النار لـ4 أيام في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال كبير المفاوضين القطريين لـCNN إنه كان هناك حاجة إلى "عمل مكثف للغاية" للتوسط في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء بين إسرائيل وحماس.

وقال محمد بن عبد العزيز الخليفي، وهو أيضًا وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، في مقابلة حصرية الأربعاء، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ما "يريده الطرفان".

وذكر الخليفي من الدوحة: "كان عملنا مكثفًا للغاية كما يمكنك أن تتخيلي، إنها فترة تصعيد شديد واشتباكات عسكرية وتصعيد في الأزمة الإنسانية وغزو بري".

وأضاف الوزير القطري، قائلا: "كل ذلك جعل مهمتنا صعبة للغاية في التوصل إلى اتفاق بين طرفين لا يتمتعان بأدنى مستويات الثقة ببعضهما".

وخلال الأسبوعين الماضيين، لاحظ الخليفي أن المحادثات شهدت "تعثرات"، قائلاً على سبيل المثال إن الوسطاء كانوا بحاجة إلى "فترة من الهدوء" عندما أعلنت إسرائيل عن المرحلة الثانية من العملية البرية.

وقال الخليفي إن استهداف إسرائيل لمستشفى الشفاء في مدينة غزة ضغط أيضًا على المفاوضات، مضيفًا أن قطر كان عليها أن تطلب من الأطراف عدم "استهداف البنى التحتية الإنسانية الحيوية".

وأردف كبير المفاوضين القطريين: "هذه الأحداث لن تساعد أي طرف على التوصل إلى اتفاق وبالتأكيد لن تساعد الوسيط".

وبالتالي، أشاد الخليفي بـ"أهمية" تمكن الأطراف من تجاوز "التحديات" لتأمين الصفقة.