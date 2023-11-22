ماذا نعلم عن حماس وتصنيفها بسجلات وزارة الخارجية الأمريكية؟

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدر اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عناوين أبرز وسائل الإعلام المحلية والدولية مع إعلان إسرائيل شنها حربا ضد الحركة بقطاع غزة منذ الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي نبذة موجزة عن الحركة وفقا لما ورد ببرنامج جوائز من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية:

تأسست حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 1987 في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى كامتداد للفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين. تضم حماس جناحا عسكريا يُعرف باسم كتائب عز الدين القسام قد نفذ العديد من الهجمات ضد إسرائيل في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ التسعينيات. وقد شملت هذه الهجمات تفجيرات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية إسرائيلية، وهجمات بالأسلحة الصغيرة، وتفجير عبوات ناسفة على جانب الطريق، وهجمات صاروخية.

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن تفجير مطعم سبارو للبيتزا في القدس الذي وقع في أغسطس/آب عام 2001 والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، من بينهم مواطنين أمريكيين، وإصابة أكثر من 120 آخرين. وفي أبريل/نيسان 2016، نفذ عضو لحماس عملية انتحارية استهدفت حافلة في القدس أسفرت عن مقتل 20 شخصا.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 1997، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حماس كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة. وبعد ذلك، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2001، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حماس بشكل خاص ككيان إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

ونتيجة لهذا التصنيف، تم حظر جميع ممتلكات حماس، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع حماس. بالإضافة إلى ذلك، يدخل في إطار الجريمة كل من الدعم المتعمد عن علم، أو محاولة توفير الدعم المادي، أو الإمكانيات المادية، أو التآمر لتوفيرهما لحماس.