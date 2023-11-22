نتنياهو يعلن تفاصيل الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن

(CNN) --أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" يشمل زيارات الصليب الأحمر للرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، والأدوية للرهائن الذين يحتاجون إليها.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال، لشبكة CNN في وقت سابق من مساء الثلاثاء، إن قطر قدمت اقتراحًا لهدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن إلى الجانب الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد أسابيع من المفاوضات المستمرة.

وقال المتحدث إن قطر تنتظر نتيجة تصويت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح.

وكذلك أبدت مصادر دبلوماسية ومسؤولون حكوميون، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأيام القليلة الماضية لهجة أكثر تفاؤلاً بشأن التقدم في المحادثات بشأن التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن.