مسؤول إسرائيلي يكشف موعد بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة

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القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الأربعاء، إنه من المقرر أن تبدأ الهدنة بين إسرائيل وحماس في الساعة العاشرة من صباح غدٍ الخميس.

وهناك خيار أن يستمر التوقف لمدة تصل إلى 10 أيام، لكن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه من غير المرجح أن يستمر كل هذه المدة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عند الموافقة على الصفقة إنه مقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم، سيكون هناك يوم إضافي من توقف القتال.

كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق مع حماس برعاية قطرية مصرية أمريكية، يقضي بهدنة مؤقتة مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس، والإفراج عن فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة – نساء وأطفال – مقابل هدنة لمدة 4 أيام للحملة الجوية والبرية الإسرائيلية، وفقا لبيان حكومي مع إشارة إلى إمكانية التمديد بيوم إضافي مقابل الافراج عن كل 10 رهائن إضافيين.

كما نشرت الحكومة الإسرائيلية أسماء 300 فلسطيني بسجون إسرائيل يمكن إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق أوسع لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وتضمنت القائمة تفاصيل أخرى، بما في ذلك أعمارهم وسبب اعتقالهم.