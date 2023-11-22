أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صرّح نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان تحليق الطائرات بدون طيار فوق غزة لمدة ست ساعات كل يوم كجزء من صفقة إطلاق سراح 50 امرأة وطفل رهائن من غزة.

حاليًا، تحلق طائرات استطلاع بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي، فوق غزة لدعم إسرائيل في جهودها للعثور على الرهائن. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن المعلومات الاستخبارية الأمريكية التي يتم جمعها لا تستخدم في عمليات فتاكة.

وفي حين تم الإبلاغ في وقت سابق عن توقف تحليق الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، فإن تعليقات فاينر هي أول تأكيد رسمي على أن الولايات المتحدة ستشارك أيضًا في التوقف.

وكانت CNN أول من نشر في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن حماس طالبت إسرائيل بوقف تحليق طائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة كجزء من أي صفقة رهائن. وذكرت CNN أمس أيضًا أن وقف مراقبة الطائرات بدون طيار لمدة ست ساعات كان ضمن الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس.

وتواصلت CNN مع البنتاغون ومجلس الأمن القومي للتعليق.

واتجه فاينر أيضًا إلى توقع إمكانية ضم ثلاثة أمريكيين إلى الرهائن الخمسين المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، لكنه حذر من أنه "إلى أن نرى فعليًا الناس يخرجون من غزة، فلن نعرف بالضبط من سيتم إطلاق سراحه".

وبالنظر إلى المستقبل، قال فاينر إن هذه "ليست نهاية الحرب" وأن الولايات المتحدة ستظل منخرطة "بشكل مكثف"، حيث تعهد بأنها لن تهدأ حتى تتمكن من تأمين إطلاق سراح الأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن.