دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ستستمر "بقوة" بعد الهدنة القصيرة، وإنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل.

وأضاف غالانت أثناء زيارة للقوات الإسرائيلية: "ستكون هذه فترة توقف قصيرة، وعندما تنتهي سيستمر القتال بقوة، وسيخلق ضغطًا يسمح بعودة المزيد من الرهائن". وتابع قائلا: "من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية القطرية أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن "الدفعة الأولى من المدنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة ستشمل 13 امرأة وطفلا".

وأضاف أن الهدنة الإنسانية ستشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشماله وجنوبه، وتابع قائلا: "الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار بشكل كامل من الجو والبر ونأمل ألا تحدث خروقات".

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية إلى التزامهما".