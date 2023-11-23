دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة من مقابلة على الهواء الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقابلة أبو ردينة المتداولة ولحظة انسحابه كانت مع قناة العربية السعودية حيث تجادل مع محاوره الذي سأله عن تصريحات سابقة له أدلى بها لقناة الحرة، حيث قال المحاور: "استمعت إلى مقابلة لك شخصيا أستاذ نبيل أبو ردينة يمكن إذا كان هذا الكلام متسرعا أو غير دقيق أن تنفيه أو أن تتراجع عنه وهناك فيديوهات تتناقل لك أن حماس خرجت عن الشرعية عبر انقلاب وأن ما يجري بين حماس وإسرائيل لا علاقة لنا به.."

ورد أبو ردينة قائلا: "كل من يطرح هذه الأسئلة الآن لا يخدم الشعب الفلسطيني، وأقول لك ليست هذه معركة فتح وحماس وليست معارك الفصائل الفلسطينية هذه معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ومع الجيش الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة الذين يريدون بث الاقاويل والإشاعات والتحريض على القيادة الفلسطينية.."

وتابع قائلا: "منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له قيادة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة وفي القدس الشرقية، وأرجوك للمرة الأخيرة ألا تكرر ما تقوله الدعايات المغرضة التي تريد المس بالوحدة الوطنية الفلسطينية.."

ليقاطعه المحاور قائلا: "تتهمني أنني أكرر دعاية مغرضة، وانا أكرر لك بأنها مقابلة لك شخصيا أستاذ نبيل أبو ردينة، حضرتك الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ومن حقي أن استند إلى مقابلات سابقة أجريت معك هذا كلامكم أنتم شخصيا وليست ترديدي أنا مع الاتهامات التي تتفضل بها ضدي وضد القناة.." ليتجادل أبو ردينة مجددا مع المحاور وينهي المقابلة.