(CNN) -- قال مصدر دبلوماسي، لشبكة CNN، الأربعاء، إن حركة "حماس" لم تزود المسؤولين القطريين بمعلومات تتعلق بالرهائن الـ50 المقرر إطلاق سراحهم، وفقا للاتفاق المبرم بين إسرائيل و"حماس".

وأضاف المصدر أنه وفقا للاتفاق " سيتم دخول 200 شاحنة يوميا إلى القطاع محملة بالمساعدات والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود."

وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، لـCNN، إن بدء الهدنة المؤقتة المتفق عليها قد تأخر حتى يوم الجمعة.

وأعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، أن "المحادثات بشأن الإفراج عن الرهائن تتقدم وهي مستمرة"، وأضاف أن "عملية الإفراج ستتم وفقا للاتفاق بين الطرفين، ولكن ليس قبل يوم الجمعة".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من التفاصيل حول الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي كان أول خطاب علني له منذ إبرام الاتفاق، حيث قال إنه "سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة الرهائن الذين ما زالوا في غزة وتقديم الدعم الطبي لهم بعد إعادة بعضهم".