إطلاق سراح رهائن متوقع خلال ساعات مع دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ

(CNN)-- دخلت الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، الجمعة، حيث من المتوقع إطلاق سراح الرهائن المدنيين المحتجزين لدى الحركة في الساعات المقبلة.

وقال وسطاء في قطر، الخميس، إنه من المتوقع إطلاق سراح مجموعة أولية مكونة من 13 امرأة وطفلا محتجزين في غزة في وقت لاحق الجمعة، كما ستطلق إسرائيل سراح 39 سجينًا فلسطينيًا اليوم ذاته كجزء من الصفقة، وفقًا لمسؤول إسرائيلي.

ويبدو أن الهدنة بين إسرائيل وحماس بدأ بتطبيقها رغم وابل من نيران المدفعية الإسرائيلية وصفارات الإنذار التحذيرية من الصواريخ من غزة في الدقائق التي تلت موعد بدئها.

وستسمج الهدنة أيضًا بزيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بدخول غزة، حيث أدت أسابيع من الحصار الإسرائيلي والقصف والغزو البري إلى تأجيج أزمة إنسانية حادة، في حين قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن من المتوقع أن تنتقل قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات المصطفة عند معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة إلى القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه حماس "على الفور" مع بداية الهدنة.