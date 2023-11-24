(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إنه سيتم إطلاق سراح 39 فلسطينيا من السجون، الجمعة، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل الفلسطينين من سجنين (الدامون ومجيدو)، وكلاهما جنوب شرق حيفا، ونقلهم إلى سجن عوفر، جنوب رام الله في الضفة الغربية، لإجراء الفحوصات النهائية من قبل الصليب الأحمر، ومن هناك سيتم نقلهم عبر معبر بيتونيا القريب إلى بلداتهم وقراهم في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يكون المفرج عنهم من النساء والمراهقين حتى سن 18 عاما.

ولم يتضح بعد توقيت العملية، لكن المسؤول الإسرائيلي قال إنه لن يتم إطلاق سراح الفلسطينين حتى يعود الرهائن من غزة إلى إسرائيل.

ومن المتوقع إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، الذين قالت شبكة CNN إن عددهم 13 امرأة وطفلا، في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال المسؤول إن الرهائن سيدخلون إسرائيل من موقعين، معبر نيتسانا الحدودي مع مصر، ومعبر معبر كرم أبو سالم من غزة، وأضاف أنه بمجرد عودتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، سيتم نقل الرهائن المفرج عنهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفيين قريبين من تل أبيب.

وفي المقابل، قال مسؤول فلسطيني، إنه لم يتلق بعد قائمة بأسماء الفسطنينين المتوقع إطلاق سراحهم، الجمعة.

وأشار رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، لـCNN، إلى أنه يتوقع إطلاق سراح حوالي 30 إلى 35 فلسطينيا كمجموعة أولى عند معبر بيتونيا.

يذكر أن وزارة الخارجية القطرية كانت أعلنت، في وقت سابق من الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن "الدفعة الأولى من المدنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة ستشمل 13 امرأة وطفلا".

وأضاف أن الهدنة الإنسانية ستشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشماله وجنوبه، وتابع قائلا: "الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار بشكل كامل من الجو والبر ونأمل ألا تحدث خروقات".

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية إلى التزامهما".

أما بشأن الفلسطينيين المُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، قال الأنصاري: "لا أستطيع أن أكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم غدا"، وأشار إلى أن إطلاق سراحهم سيتم في "مدى زمني متقارب" مع إطلاق سراح الرهائن من جانب "حماس"، واصفا الصفقة بأنها "صفقة تبادل".

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم "حماس"، لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وذكر أن الاتصالات والمحادثات بين الوسطاء استمرت حتى صباح الخميس.

وقال الأنصاري إنه لا يستطيع الكشف عن الطريق الذي سيسلكه الرهائن المفرج عنهم لكن سيتم العمل مع الصليب الأحمر و"أطراف النزاع"، وكانت هذه الإجابة ردا على سؤال لـCNN.