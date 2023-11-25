خلفان: إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن إسرائيل تقف الآن أمام خيارين لا ثالث لهما على حد تعبيره فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

جاء ذلك في تدوينة لخلفان على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "إسرائيل امام خيارين لا ثالث لهما أما أن تكون مجاورة لدولة فلسطينية معترف بحدودها الدولية واما ان تكون مجاورة لحركة نضال وتحرير وطني".

وتأتي تغريدة خلفان في ثاني أيام اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة بأعقاب هجوم حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر إطلاق سراح 14 رهينة إسرائيلية، السبت، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي مطلع على قائمة الأسماء التي تم تسليمها إلى إسرائيل مساء الجمعة لشبكة CNN، ويتوافق هذا العدد مع بيان أصدرته مصلحة السجون الإسرائيلية، السبت، بأنه سيتم إطلاق سراح 42 سجينًا فلسطينيًا، حيث أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس يتضمن مبادلة ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلي.