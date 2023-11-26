دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الإعلامي المصري، خيري رمضان، مساء السبت، إنه تلقى تأكيدات من مصدر رفيع المستوى في مصر، بأنه لن يحدث تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف خيري رمضان في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" التلفزيونية المصرية، أن المصدر أبلغه أنه "لا خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار، ولا حديث عن التعويم حتى بعد الانتخابات الرئاسية، وأن الدولار سينخفض أمام الجنيه خلال الفترة القادمة".

وقال خيري رمضان في برنامجه: "كل الناس بتقول لك: الدولار هيرتفع، والجنيه هينخفض ولكنهم (الحكومة) ينتظرون لما تحصل انتخابات الرئاسة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتعلن النتائج في شهر يناير/ كانون الثاني 2024، بدليل إنه في السوق السوداء الدولار مرتفع ووصل حوالي 51 جنيه، وهو في البنك يقارب الـ31 جنيه".

واستشهد المذيع المصري بتصريحات سابقة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي التي قال فيها إنه "لا تخفيض جديد للجنيه ولن تتم عمليات تعويم جديدة"، وأضاف رمضان: "ثم خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي منذ أيام وقال لنا إن مشكلة الدولار سوف تنتهي قريبا، ثم بعد ذلك مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إنهم يسعون الآن لزيادة القرض المقدم إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، بسبب الظروف الاقتصادية، نتيجة الأوضاع في غزة"، التي أثرت علينا وعلى قناة السويس وعلى الأسعار وعلى السياحة بقوة...ولكن مع استمرار ارتفاع الدولار، ماذا ستفعل الحكومة؟.

وأضاف خيري رمضان: "اليوم وعلى لسان مصدر رفيع المستوى... سألته: (هل تنتوي الحكومة المصرية خفضا جديدا للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية؟) قال لي: (قولا واحدا لا)، قرار من الرئيس لا بعد انتخابات ولا قبل انتخابات".

وأردف المذيع المصري: "قلت للمسؤول: (كيف ذلك لكننا نحتاج دولارات)، قال لي: (اصبر فيه كام مشروع هيتباع (سيتم خصخصتها)، إحنا قللنا الاستيراد بنسب كبيرة جدا، فيه حاجات هتدخل لمصر ما يقرب 13 مليار دولار خلال الفترة القليلة القادمة، بالإضافة لو وافق الصندوق النقد الدولي ودخل 5 مليارات دولار، مع تخفيض الاستيراد، أنت تقدر تغطي السوق وتغرقه، وبالتالي أنت مش محتاج أبدا الجنيه ينخفض عن كدة، بل الدولار سينخفض شئنا أم أبينا".

وأضاف رمضان أن "المسؤول قال لي: (مش هيحصل غير كدة، وأؤكد لك أن هذا هو قرار الحكومة المصرية، وهذه بشرة خير، بما يدعونا للتفاؤل قليلا، وإن اللي جاي هيكون أحسن)".