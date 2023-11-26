(CNN)-- شرح المحلل العسكري في CNN، العقيد المتقاعد سيدريك لايتون أنواع الأسئلة التي من المرجح أن يطرحها الجيش وجهاز الأمن الداخلي بإسرائيل على الرهائن المفرج عنهم حديثًا والذين كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال لايتون: "أحد أهم الأشياء الأساسية التي يريدون (الجيش والأمن الإسرائيلي) معرفته هو على سبيل المثال ماذا رأوا (الرهائن) هل رأوا الأنفاق وأين كانوا موجودين، هل رأوا ضوء النهار؟ هل كان هناك أوقات خرجوا فيها للخارج؟ حيث وللآن ما نعمله هو أن الرهائن محتجزون في أنفاق ولم يكن لهم أي تفاعل مع مجموعات أخرى.."

وتابع لايتون: "قد يكون للرهائن تواصل مع رهائن آخرين وهو أيضا نقطة مهمة لمعرفتها، يريدون (الجيش والأمن الإسرائيلي) أيضا معرفة ما هو نوع المنشأة التي كان الرهائن فيها حتى يتمكنوا من ربطها مع أي صور أو خرائط يملكونها لمعرفة إن كان هناك أي نقاط ضعف يمكن استغلالها في عمليات مستقبلية.."

وأضاف: "وأيضا بالطبع يريدون معرفة إن كانوا قد تواصلوا مع (مقاتلي كتاب عز الدين القسام) وكم كان عددهم ومتى كانوا موجودين في الموقع وهل كان هناك فقط مقاتلون بحماس أو فصائل أخرى، هذه الأمور قد يعلمها أو لا يعلمها (الرهائن)، هذه طبيعة الأسئلة التي يريدون طرحها في مواقف كهذه".