تحديث مباشر.. غزة بثالث أيام الهدنة بين إسرائيل وحماس الأحد

(CNN)-- دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها الثالث، الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات أولا بأول:

Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

- استلمت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الأحد، وفقا للاتفاق الموقع مع حركة حماس، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

- تحاول الحكومة الإسرائيلية تحديد سبب عدم إطلاق سراح أم مع ابنتها، حيث كانت هيلا روتيم، 13 عاما، من بين الرهائن الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم، السبت، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنتدى أسر الرهائن والمفقودين.

- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن العقبات التي تسببت في تأخير إطلاق سراح الرهائن والسجناء السبت "تم التغلب عليها" من خلال الوساطة. وقالت حماس إنها أرجأت تسليم الرهائن بسبب خلافات على المساعدات واختيار السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وقالت المجموعة في وقت سابق إنها تلقت أقل من نصف عدد شاحنات المساعدات التي كان ينبغي أن تمر بموجب الاتفاق مع إسرائيل.

Credit: MOHAMAD ZAANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images)

- قامت 61 شاحنة بتوصيل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية الطارئة إلى شمال غزة، السبت، بحسب الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من الشاحنات يصل إلى الشمال منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.