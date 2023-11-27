هذا ما قاله نتنياهو لبايدن بشأن "الترحيب" بتمديد الهدنة و"تدمير حماس"

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إنه "يُرحب" بإمكانية تمديد الهدنة مع "حماس" مقابل إطلاق سراح 10 رهائن يوميا من غزة.

وقال نتنياهو في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "إكس"، تويتر سابقا: "لقد أعدنا مجموعة أخرى من الرهائن هذا المساء، نساء وأطفال، ونحن متأثرون من أعماق قلوبنا، الأمة بأكملها، عندما نرى لم شمل العائلات. إنه ببساطة يلمس الروح".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "هناك أيضاً مخطط يقول إنه من الممكن إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم ونحن نرحب بذلك. في نفس الوقت، أخبرت الرئيس (بايدن) أيضاً أنه في نهاية هذا المخطط، سنذهب لتحقيق أهدافنا بكامل القوة: لتدمير حماس والتأكد من أن غزة لن تعود إلى ما كانت عليه وبالطبع الإفراج عن كل رهائننا".

وقال نتنياهو أيضًا إنه تحدث مع بايدن "بعاطفة كبيرة" بشأن إطلاق سراح الطفلة الأمريكية الإسرائيلية أبيغيل إيدان البالغة من العمر أربع سنوات، وأضاف: "يا لها من فرحة أن نراها معنا، لكن من ناحية أخرى، كم هو محزن أن تعود إلى واقع ليس لها فيه أهل.. لديها أمة بأكملها تحتضنها وسنرعاها ونلبي جميع احتياجاتها".

ويوم الأحد، زار نتنياهو القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حيث تعهد قائلاً: "سنستمر حتى النهاية، حتى النصر. لن يوقفنا شيء".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان الذي صدر في وقت لاحق الأحد: "بعد تواجدي اليوم في غزة ولقائي بجنودنا وأبطالنا وجنود الاحتياط الشجعان، ورؤيتي النار في أعينهم، أنا مقتنع بأننا سننجح، لأن لا خيار آخر لدينا".