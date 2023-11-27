سوليفان لـCNN: استمرار الهدنة بغزة مرتبط بإطلاق سراح "10 رهائن يوميًا".. والكرة في ملعب حماس

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض إن مسؤولي الإدارة الأمريكية "يأملون بالتأكيد" في أن يكون هناك أمريكيون إضافيون من بين الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، الاثنين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن المسؤولين "سيراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك أي أمريكي في تلك المجموعة" من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الاثنين.

وأضاف كيربي أيضًا أنهم يرحبون بإعلان قطر عن تمديد الهدنة الإنسانية حتى صباح الخميس. وقال إنه بسبب التمديد "التزمت حماس بإطلاق سراح 20 امرأة وطفلا آخرين خلال اليومين المقبلين".

وأكد البيت الأبيض أيضًا أنه "يأمل أن يرى" تمديد فترة التوقف أكثر.

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس بايدن قد تلقى أي تطمينات من نظرائه بأن الأمريكيين سيكونون من بين الرهائن المفرج عنهم، الاثنين، أكد كيربي أن الإدارة تأمل أن يتم إطلاق سراحهم اليوم، لكن البيت الأبيض لا يعرف على وجه اليقين حتى يتم إطلاق سراحهم وعبورهم الحدود إلى إسرائيل.

وقال كيربي إنه ليس على علم بأي "معوقات" إضافية لتحرير المزيد من الرهائن وأشار إلى أن "نقطة الخلاف" اليوم هي ما إذا كان سيتم إطلاق سراح والدتين مع أطفالهما. وقال حتى الآن يبدو أنهم سيكونوا قادرين على ذلك.

وأضاف كيربي أن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات عن حالة الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين وأن الإدارة "لن تتنفس الصعداء حتى نعلم أننا أخرجنا الرهائن اليوم".

وقال مارك ريغيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لمدة يومين لن يدخل حيز التنفيذ حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الاثنين.

وأكد ريغيف أنه تم التوصل إلى تمديد الهدنة وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 10 رهائن كل يوم.

وقال ريجيف: "مقابل كل 10 رهائن يتم إطلاق سراحهم، نحن على استعداد لمنح تمديد ليوم آخر، وإذا أطلقت حماس سراح الرهائن الإسرائيليين كما هو متفق عليه فسوف نقوم بالتمديد - هذا هو بيت القصيد".

وقال ريغيف إنه يعتقد أن الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين سيكونون من النساء والأطفال.

ونسب ريغيف الفضل للرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدته في ترتيب معايير الصفقة.

وتابع: "تم التفاوض على هذه الاتفاقات بمساعدة الرئيس بايدن ونشكره على بذل جهوده ومكتبه وراء هذه الترتيبات. لا أعتقد أننا كنا سنتوصل إلى الاتفاق دون مساهمته".