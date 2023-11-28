(CNN)-- عاد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، إلى قطر، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع المسؤولين القطريين وكذلك نظيريه الإسرائيلي والمصري، بحسب مصادر متعددة.

وقال مسؤول أمريكي: "سافر المدير بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بما في ذلك المناقشات المستمرة بشأن الرهائن".

وقال شخص آخر مطلع على الرحلة إن بيرنز سينضم إليه في الدوحة مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وكان بيرنز لاعبًا رئيسيًا في جهود إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتفاوض على صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، وكان على اتصال منتظم مع ديفيد بارنيا، المسؤول الرئيسي في إسرائيل عن مفاوضات الرهائن.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بيرنز كان في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث اجتمع مع القيادة القطرية وديفيد بارنيا لمناقشة "الترتيب الناشئ".

وبعد أسبوع ونصف الأسبوع، دعا بيرنز إلى اجتماع في الدوحة برئاسة كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، حيث تم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، الذي شهد إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة على مدى أربعة أيام، وتم تمديده، مساء الاثنين، لمدة يومين.