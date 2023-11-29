جثث تُجمع من الشوارع على عربات تجرها الحمير.. الهدنة تكشف حجم الدمار في غزة

(CNN)-- قال مصدران، لشبكة CNN، إن حركة "حماس" سلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة المجموعة السادسة من الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم ، وستكون هذه ثاني عملية تبادل خلال تمديد الهدنة.

وحتى يوم الثلاثاء، وهو اليوم الخامس من الهدنة، أطلقت "حماس" سراح 81 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، وأفرجت إسرائيل عن 180 فلسطينيا من السجون، معظمهم من النساء والقاصرين.

وبموجب شروط اتفاق الهدنة، يتعين على إسرائيل إطلاق سراح ثلاثة فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية، وبعض الرهائن الإسرائيليين كانوا يحملون جنسية مزدوجة.

وكان 20 من الرهائن الذين أطلقت "حماس" سراحهم مواطنين أجانب (19 تايلانديا وفلبينيا).

وتم إطلاق سراح الرعايا الأجانب كجزء من مفاوضات منفصلة غير مرتبطة بالهدنة، وجميع الإسرائيليين (بما في ذلك المواطنين مزدوجي الجنسية) الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن هم جزء من صفقة التبادل باستثناء مواطن روسي إسرائيلي تم إطلاق سراحه، الأحد.

وباستثناء هذا المواطن الروسي الإسرائيلي، تم حتى الآن إطلاق سراح 60 رهينة إسرائيلية (بما في ذلك مواطنين مزدوجي الجنسية) مقابل إطلاق سراح 180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وقبل بدء الهدنة، تم إطلاق سراح 6 رهائن احتجزتهم "حماس".