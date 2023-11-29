ماذا نعلم عن صفقة التبادل بين"حماس" وإسرائيل في خامس أيام الهدنة؟

جثث تُجمع من الشوارع على عربات تجرها الحمير.. الهدنة تكشف حجم الدمار في غزة

(CNN)-- أطلقت حركة "حماس"، الثلاثاء، سراح مجموعة جديدة من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مع استمرار الهدنة بين إسرائيل لليوم الخامس.

ومن المقرر أن يكون اليوم الأخير في الهدنة هو الأربعاء على الرغم من أن الجهود الدبلوماسية جارية للحفاظ على وقف القتال، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لاستئناف حملته العسكرية ضد "حماس" عندما تنتهي تلك الهدنة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أفرجت "حماس" عن 12 رهينة 10 منهم إسرائيليين ومواطنين تايلانديين، وقال منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل إن بعض الإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة.

ولم يتم إطلاق سراح أي أمريكيين، على الرغم من أن البيت الأبيض قال في وقت سابق إنه من المتوقع إطلاق سراح امرأتين كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها بين إسرائيل و"حماس" الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 30 فلسطينياـ ووصلت حافلة يعتقد أنها تقل بعض الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الضفة الغربية.

وتم تمديد الاتفاق بين إسرائيل و"حماس"، الاثنين، لمدة يومين إضافيين، وقال العضو في المكتب السياسي للحركة غازي حمد إن حماس "تسعى الآن إلى تمديد الهدنة، وتستخدم كل أوراقها في المفاوضات".

وكذلك اشتبكت، الثلاثاء، "حماس" وإسرائيل في شمال غزة، وهي مناوشة قال الجانبان إنها "انتهاك" للاتفاق الجاري.