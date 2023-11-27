مستشار الأمن القومي الأمريكي: الجهود جارية لإعادة الرهائن المحتجزين لدى جماعات أخرى في غزة

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- صرّح مسؤول أمريكي كبير، الأحد، بأن هناك جهودًا تُبذل لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم جماعات أخرى غير حماس في غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة NBC الأحد: "نحن ندرك أيضًا أن حماس ليست وحدها التي تحتجز الرهائن. الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وهي جماعة إرهابية أخرى شاركت في المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تحتجز بعض الرهائن – والجماعات الأخرى التي لا تنتمي بشكل مباشر ولكن لديها علاقات فضفاضة مع حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس تحتجز أيضًا رهائن".

وأضاف سوليفان: "جزء من الجهود هنا هو ضمان ارتباط جميع هذه المجموعات بطريقة أو بأخرى باتفاق يتم بموجبه إعادة كل رهينة محتمل في غزة لا يزال على قيد الحياة ولم شمله مع عائلاته".

ويجري حاليًا تنفيذ عملية إعادة ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلًا من خلال اتفاق تم التفاوض عليه مع حماس، الذي استمر بإطلاق سراح 17 رهينة بعد ساعات من مقابلة سوليفان".

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