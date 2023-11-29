"حماس" توضح موقفها من تمديد الهدنة.. والإفراج عن جنود إسرائيليين

مع قرب انتهاء الهدنة المؤقتة.. سفير إسرائيل لدى أمريكا: لن نسمح بعودة حماس لحكم غزة

"نمنا بأمان لكن نستعد لاحتمال قصفنا وقت انتهائها".. عامل إغاثة لـCNN عن الحياة في غزة وسط الهدنة بين إسرائيل وحماس

(CNN) -- قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" غازي حمد إن الحركة "تسعى جاهدة لتمديد التهدئة"مع إسرائيل في قطاع غزة باستخدام "كافة الأوراق المتاحة لها في المفاوضات".

وأضاف حمد، في تصريحات، أن "حماس" على اتصال مع قطر ومصر بشأن الهدنة، وأن هناك "جهودا تبذلها دول أخرى للضغط من أجل وقف إطلاق النار"، وتابع: "نسعى جاهدين لتمديد التهدئة لوقف العدوان بشكل نهائي باستخدام الأوراق التي لدينا".

وذكر أنه "حتى الآن" لا توجد مفاوضات للإفراج عن جنود إسرائيليين مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال: "نحن مستعدون لتحقيق صفقة شاملة أو جزئية، الصفقة الشاملة تتعلق بالعسكريين (الأسرى) مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، أو قد تكون (صفقة) جزئية تتعلق بالمدنيين"، وأضاف أن هذا سيكون "خاضعا للمفاوضات".

وبموجب الهدنة الحالية، التي دخلت الآن يومها الخامس بعد تمديد متفق عليه لمدة يومين، ستطلق "حماس" سراح 10 رهائن يوميا، وفقا لمستشار إسرائيلي كبير، مقابل إطلاق إسرائيل سراح فلسطينيين من السجون.

وفي وقت الاتفاق الأصلي، قال المسؤولون الإسرائيليون إن هناك خيارا لاستمرار التوقف لمدة تصل إلى 10 أيام، لكن المسؤولين قالوا إنهم لا يعتقدون أنه من المحتمل أن يستمر كل هذه المدة.