دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر الجهود الدولية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث قال مصدر أن التوقعات تتمثل في أنه إذا سارت الأمور على ما يرام قد يؤدي ذلك إلى تمديد الهدنة لمدة 24 ساعة أخرى، وفيما يلي أبرز التطورات:

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- تسلمت إسرائيل قائمة المجموعة السادسة من الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم ويتم إخطار العائلات، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة CNN، وذلك بعد إطلاق حماس سراح مجموعة مكونة من 12 رهينة، بينهم 10 إسرائيليين ومواطنين تايلانديين، الثلاثاء، وفقا لمسؤولين. في حين قال مسؤولون إنه تم إطلاق سراح 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

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- خلال المناقشات التي جرت في قطر، الثلاثاء، كان المسؤولون الذين يمثلون إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر متفقين حول العمل على تمديد فترة التوقف الحالية في الحرب بين إسرائيل وحماس لإخراج المزيد من الرهائن من غزة، حسبما قال مصدر مطلع على المناقشات، مضيفا أن المفاوضين يعتقدون أن هناك ما يكفي من النساء والأطفال عند حماس لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين قبل أن يتحول النقاش إلى الرجال والجنود الرهائن.

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- خلال الأيام الخمسة الأولى من الهدنة في غزة، أطلقت حماس سراح 81 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال. وأطلقت إسرائيل سراح 180 فلسطينيا من السجون، معظمهم من النساء والقاصرين، وكان العديد منهم معتقلين ولكن لم توجه إليهم أي اتهامات.

- قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، إنه "محاصر" مع الموظفين داخل مستشفى في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية وسط عمليات إسرائيلية مستمرة في المنطقة المكتظة بالسكان، مضيفا أن فلسطينيين اثنين توفيا متأثرين بجراحهما بعد عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهما.