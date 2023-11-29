أمريكا تعلن وقف مؤقت لتحليق المسيرات فوق غزة

جثث تُجمع من الشوارع على عربات تجرها الحمير.. الهدنة تكشف حجم الدمار في غزة

(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، وقف مؤقت لتحليق الطائرات بدون طيار فوق غزة، وذلك امتثالا لوقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكانت المسيرات تهدف لمساعدة إسرائيل في استعادة الرهائن عن طريق الاستطلاع والمراقبة.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: "امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و(حماس)، فإننا لا نقوم حاليا بتسيير رحلات الطائرات بدون طيار بشكل مؤقت".

وفي سياق متصل، قال المتحدث إن الجيش الأمريكي نقل، الثلاثاء، جوا أكثر من 54 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى مصر، وسيتم إرسالها إلى غزة، لتوزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة، وذلك بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أنه من المتوقع أن القيام برحلات إضافية في الأيام المقبلة لنقل المزيد من المساعدات، التي ستضاف إلى المساعدات الغذائية التي أرسلتها واشنطن، الأسبوع الماضي، إلى مصر لتوزيعها في غزة.