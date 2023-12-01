دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لرجل الأعمال، إيلون ماسك، مالك منصة أكس (تويتر سابقا) وحول عنقه قلادة تحمل نقوشا باللغة العبرية.

وكتب على القلادة "قلوبنا رهينة في غزة" وكانت قد قدمت له من قبل والد أحد الرهائن المحتجزين من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، وفقا لتدوينة نشرها مكتب الرئيس الإسرائيلي على منصة أكس، ليعلق ماسك لاحقا بتدوينة قال فيها: "سأرتديها كل يوم حتى يتم إطلاق سراح أحبائك".

لقطات القلادة المتداولة كانت خلال أول مقابلة لماسك مع وسائل الإعلام الرئيسية منذ منشوره المعادي للسامية على "X" عما وصفه بأنه "أغبى" منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا المنشور المعادي للسامية قد يكلف "X" ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات المفقودة هذا العام. في هذه الأثناء، يحذر ماسك من أن المقاطعة الإعلانية يمكن أن تقتل الشركة.