دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، مالك منصة أكس (تويتر سابقا) تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو له وهو "يشتم" على الهواء مباشرة الشركات التي أعلنت توقفها عن الإعلان بـ"أكس".

جاء ذلك في أول مقابلة لماسك مع وسائل الإعلام الرئيسية، الأربعاء، منذ منشوره المعادي للسامية على منصة أكس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اعتذر عما وصفه بأنه "أغبى" منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه وجه انتقادا لاذعا للمعلنين الذين تركوا منصته بسبب تزايد معاداة السامية.

وقال ماسك في قمة نيويورك تايمز DealBook في نيويورك: "لا أريدهم أن يعلنوا.. إذا كان هناك من يبتزني بالإعلانات أو بالمال، اذهب (تبا لك).. هل هذا واضح؟ مرحبًا بوب، إذا كنت بين الحضور، فهذا ما أشعر به"، وذلك في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي تحدث في وقت سابق في القمة، الأربعاء.

ولم ترد ديزني على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ماسك.

ويذكر أن عددا من العلامات التجارية البارزة أوقفت إعلاناتها مؤقتًا على منصة أكس، هذا الشهر بعد احتضان ماسك العلني لنظرية المؤامرة المعادية للسامية التي يفضلها المتعصبون للبيض.