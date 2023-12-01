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تحديث مباشر.. دقائق على نهاية الهدنة في غزة وإسرائيل تعترض صاروخا من القطاع

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه الأنظار إلى موعد نهاية الهدنة المؤقتة في قطاع غزة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (8 صباحا بتوقيت مكة) وما إذا ستتمكن الأطراف والوسطاء من تمديدها مجددا، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

تحديث مباشر.. دقائق على نهاية الهدنة في غزة وإسرائيل تعترض صاروخا من القطاع
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

- قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعةإن نظام الدفاع الجوي اعترض صاروخًا تم إطلاقه من قطاع غزة، وسمعت صفارات الإنذار في منطقة سديروت.

تحديث مباشر.. دقائق على نهاية الهدنة في غزة وإسرائيل تعترض صاروخا من القطاع
Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- قالت مصر إن المفاوضين المصريين والقطريين يعملون على تمديد فترة التوقف لمدة يومين إضافيين، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى بالقادة الإسرائيليين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إن الهدنة ساعدت في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

تحديث مباشر.. دقائق على نهاية الهدنة في غزة وإسرائيل تعترض صاروخا من القطاع
Credit: GPO via Getty Images)

- أطلق سراح 8 رهائن آخرين من غزة و30 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، الخميس، في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة وغير المستقرة بين إسرائيل وحماس.

تحديث مباشر.. دقائق على نهاية الهدنة في غزة وإسرائيل تعترض صاروخا من القطاع
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

- قُتل ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات في القدس في عملية إطلاق نار أعلنت حماس مسؤوليتها عنها.

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