نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

منظمة الصحة العالمية: عدد أكبر من سكان غزة قد يموتون بسبب "الأمراض" مقارنة بقتلى القصف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه الأنظار إلى موعد نهاية الهدنة المؤقتة في قطاع غزة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (8 صباحا بتوقيت مكة) وما إذا ستتمكن الأطراف والوسطاء من تمديدها مجددا، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

- قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعةإن نظام الدفاع الجوي اعترض صاروخًا تم إطلاقه من قطاع غزة، وسمعت صفارات الإنذار في منطقة سديروت.

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- قالت مصر إن المفاوضين المصريين والقطريين يعملون على تمديد فترة التوقف لمدة يومين إضافيين، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى بالقادة الإسرائيليين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إن الهدنة ساعدت في إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

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- أطلق سراح 8 رهائن آخرين من غزة و30 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، الخميس، في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة وغير المستقرة بين إسرائيل وحماس.

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- قُتل ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات في القدس في عملية إطلاق نار أعلنت حماس مسؤوليتها عنها.