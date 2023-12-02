برنامج الغذاء العالمي: المغني "ذا ويكند" يدعم غزة بـ4 ملايين وجبة

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن المغني الكندي الشهير وكاتب الأغاني أبيل تسفاي الشهير بلقب "ذا ويكند"، سيقدم أربعة ملايين وجبة غذائية للبرنامج لمساعدة الناس في غزة.

ووجه تسفاي، وهو سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني (XO) إلى الجهود الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي في غزة، وفقا لبيان أصدره برنامج الغذاء العالمي، الجمعة.

وأضاف البيان أن التبرع يعادل أربعة ملايين وجبة طارئة، والتي ستمول 820 طنا متريا من الطرود الغذائية التي يمكن أن تطعم أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

ولم يوضح برنامج الأغذية العالمي متى يمكن أن تصل تلك المساعدات إلى غزة.

وشكرت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، الفنان تسفاي على مساهمته قائلة: "نأمل أن يحذو الآخرون حذو أبيل وأن يدعموا جهودنا".

وقال برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من مليون فلسطيني في غزة "على حافة المجاعة"، وأضاف أنه منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت "كارثة إنسانية تفوق الحسبان".

وكان تسفاي سفيرا للنوايا الحسنة منذ عام 2021.

وقد جمع صندوقه الإنساني XO، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022، 5 ملايين دولار حتى الآن.

وتم تخصيص أول 2.5 مليون دولار من الصندوق لدعم المساعدات الغذائية الطارئة للنساء والأطفال في إثيوبيا، وسيتم تخصيص الباقي للاستجابة لغزة، بحسب البيان.