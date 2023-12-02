(CNN)-- أكدت عائلات الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موتهم الجمعة، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنهم:

1- عوفرا كيدار (70 عاما): قالت عائلتها إنها أبلغت بمقتلها أثناء وجودها في غزة، وفقا لبيان مكتوب من منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في إسرائيل، الذي ذكر أن كيدار اختطفت عندما خرجت في نزهة صباحية في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر.

2- غي إيلوز (26 عاما): أعلن منتدى أسر الرهائن والمفقودين عن الحداد على وفاته بعد اختطافه من منطقة رعيم، وتذكره عائلته باعتباره "موسيقيًا شابًا واعدًا عمل كمهندس صوت للفنان الإسرائيلي شالوم حانوخ وفرقة هيهوديم".

3- إلياهو "تشرشل" مرغليت (76 عاما): جاء في بيان عن كيبوتس نير عوز أن مرغليت كان متزوجا من دافنا، وأب لنوا وداني ونيلي، وجد لثلاثة أحفاد، واختطفت ابنته، نيلي، البالغة من العمر 41 عاما أيضا ونقلت إلى غزة خلال هجمات حماس لكن أطلق سراحها، الخميس.

ويذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن الجمعة أن إسرائيل تعتقد وجود 137 شخصا ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منهم 117 رجلا و20 امرأة (126 إسرائيليا و11 أجنبيا).