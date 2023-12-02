وزير إسرائيلي يدعو إلى إنهاء المفاوضات بشأن الرهائن

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، إلى التراجع عن المفاوضات بشأن الرهائن وقطع جميع الاتصالات مع حركة "حماس" والوسطاء.

وقال سموتريتش، عبر منصة "إكس"(تويتر سابقا): "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنظر فقط إلى العدو من خلال عدسة عسكرية حتى يتم تدمير حماس بالكامل وإعادة الرهائن المتبقين"، وأضاف: "نحن سعداء للغاية بعودة الرهائن، ولكن الآن اتفاق وقف إطلاق النار استنفد غرضه".

وكان بتسلئيل سموتريتش صوت لصالح اتفاق الهدنة الأصلي بعد أن تحدث ضده في البداية.

يذكر أن حركة "حماس" قالت إن إسرائيل "رفضت كل العروض" لتمديد الهدنة خلال المفاوضات، وذلك في بيان صدر، الجمعة، وهو ادعاء رفضه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "دعاية".