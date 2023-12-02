الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وزير إسرائيلي يدعو إلى إنهاء المفاوضات بشأن الرهائن

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
أعادت القطاع إلى ما قبل النهضة الصناعية.. شاهد كيف حولت حرب إسرائيل غزة إلى دمار تام

(CNN)-- دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، إلى التراجع عن المفاوضات بشأن الرهائن وقطع جميع الاتصالات مع حركة "حماس" والوسطاء.

قد يهمك أيضاً

مدير الصليب الأحمر معلقا على تجدد القتال في غزة: لقد عاد "الكابوس" للمدنيين

وقال سموتريتش، عبر منصة "إكس"(تويتر سابقا): "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنظر فقط إلى العدو من خلال عدسة عسكرية حتى يتم تدمير حماس بالكامل وإعادة الرهائن المتبقين"، وأضاف: "نحن سعداء للغاية بعودة الرهائن، ولكن الآن اتفاق وقف إطلاق النار استنفد غرضه".

وكان بتسلئيل سموتريتش صوت لصالح اتفاق الهدنة الأصلي بعد أن تحدث ضده في البداية.

يذكر أن حركة "حماس" قالت إن إسرائيل "رفضت كل العروض" لتمديد الهدنة خلال المفاوضات، وذلك في بيان صدر، الجمعة، وهو ادعاء رفضه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "دعاية".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.