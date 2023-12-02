الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان حول تطورات الحرب في غزة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي التطورات الجارية في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال وزير الخارجية الإيرانية، خلال الاتصال إنه "سمع من قادة المقاومة خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، بأن رد المقاومة على استئناف الهجمات الإسرائيلية، سيكون باعثا على الندم وأشد قساوة من ذي قبل"، حسب قوله.

وأكد عبداللهيان لنظيره العماني خلال الاتصال مساء المجمعة، "ضرورة أن تزيد كافة الدول الإسلامية من جهودها لإيقاف الحرب في قطاع غزة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، السبت، أن وزيري خارجية البلدين بحثا "التطورات الأليمة التي يشهدها قطاع غزة، والمساعي المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي".

وشدد الوزيران على "الموقف الثابت المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل"، بحسب الوكالة العمانية.

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