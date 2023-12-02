نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

ارتفاع عدد القتلى في غزة مع استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية

"هذه حرب على الأطفال".. شاهد ما قاله متحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى في غزة

شاهد كيف وصف الطبيب غسان أبو ستة معاناة جرحى الحرب من الأطفال في غزة

أعادت القطاع إلى ما قبل النهضة الصناعية.. شاهد كيف حولت حرب إسرائيل غزة إلى دمار تام

"تسونامي".. شاهد كيف وصف غسان أبو ستة تجربته في علاج جرحى الحرب في غزة

جثث تُجمع من الشوارع على عربات تجرها الحمير.. الهدنة تكشف حجم الدمار في غزة

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف في أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأولى، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا مع حركة حماس.

وشملت الأهداف مسجدا قال الجيش إنه يُستخدم كمركز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي، وما قال الجيش الإسرائيلي إنها خلية إرهابية نصبت كمينا للقوات الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه شن أكثر من 400 هجوم، شملت المدفعية وذخائر أسقطتها الطائرات.

وتلك الإحصائية أعلى من 300 ضربة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في اليوم السابق لبدء الهدنة.

وقبل الهدنة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يضرب عددا مماثلا من الأهداف كل يوم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مجمع تخزين الأسلحة وبنية تحتية إرهابية تستخدمها حماس كانا أيضا من ضمن الأهداف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات البحرية الإسرائيلية نفذت أيضا نشاطا عملياتيا ليليا استهدف مرسى خان يونس ودير البلح في جنوب قطاع غزة، وقصفت خلاله أهدافا عسكرية تابعة لحماس.