القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف في أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأولى، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا مع حركة حماس.
وشملت الأهداف مسجدا قال الجيش إنه يُستخدم كمركز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي، وما قال الجيش الإسرائيلي إنها خلية إرهابية نصبت كمينا للقوات الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه شن أكثر من 400 هجوم، شملت المدفعية وذخائر أسقطتها الطائرات.
وتلك الإحصائية أعلى من 300 ضربة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في اليوم السابق لبدء الهدنة.
وقبل الهدنة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يضرب عددا مماثلا من الأهداف كل يوم.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مجمع تخزين الأسلحة وبنية تحتية إرهابية تستخدمها حماس كانا أيضا من ضمن الأهداف.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات البحرية الإسرائيلية نفذت أيضا نشاطا عملياتيا ليليا استهدف مرسى خان يونس ودير البلح في جنوب قطاع غزة، وقصفت خلاله أهدافا عسكرية تابعة لحماس.