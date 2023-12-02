نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. والمستشفيات المكتظة تواجه طوفانًا من الضحايا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت حركة حماس إن السلطات الإسرائيلية اتخذت "قرارا محددًا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي"، بعد انهيار المحادثات بشأن هدنة جديدة، السبت.

وقال متحدث باسم حماس إن الحركة عرضت تبادل الأسرى وتسليم جثث الرهائن الذين قالت إنهم قُتلوا خلال القصف الإسرائيلي على غزة، لكن إسرائيل "رفضت النظر في كل هذه العروض".

وقال المتحدث في بيان إن "الاحتلال والإدارة الأمريكية هما المسؤولان عن استئناف الحرب واستمرار المجازر في غزة".

واستدعت إسرائيل مفاوضيها من قطر، السبت، بسبب ما وصفته بـ"الطريق المسدود" في المحادثات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن حماس "لم تقم بدورها في الاتفاق الذي تضمن إعادة جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، وفقا للقائمة التي أرسلتها إلى حماس ووافقت عليها".

وانهارت المفاوضات، السبت، بعد أن واصلت إسرائيل إصرارها على إطلاق سراح مجموعة من النساء ورفضت حماس، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN.

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن حماس تواصل احتجاز عدد من النساء كرهائن تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 30 عامًا - تم اختطاف العديد منهن من مهرجان نوفا الموسيقي - حسبما ذكرت شبكة CNN سابقًا. وتصر حماس على أن بعض النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن كرهائن يعتبرن جزءًا من القوات الإسرائيلية، وهو ما تنفيه إسرائيل.