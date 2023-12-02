إسرائيل تنشر خريطة "بلوكات" مرقّمة تقسّم غزة والجيش يوضح تحركاته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي خارطة تقسم قطاع غزة إلى "بلوكات" (مربعات) يحمل كل منها رقما، موضحا تحركاته بعد انتهاء مدة الهدنة المؤقتة، صباح الجمعة، واستئناف عملياته ضد حركة حماس.

Credit: IDF

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى بلوكات داخل جزئين، الجزء الشمالي ويضم كلا من بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم الشاطئ والرمال وشيخ عجلين والصبرة والزيتون.

Credit: IDF

أما الجزء الجنوبي فيضم كلا من البريج والمغازي والنصر ودير البلح والقرارة والناصرة والجلاء والكتيبة والآمال وبني سهيلا والمواصي والمحررات وخان يونس.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تدوينات بأرقام البلوكات والتحركات، حيث قال: "سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي: في منطقة شمال القطاع: سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.. سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.. حفاظاً على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".

وتابع: "في منطقة جنوب القطاع: سكان خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن.. سكان بني سهيلا المقيمين في البلوكات 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 42 ، 45 ، 50.. حفاظاً على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح.. سكان القرارة المقيمين في البلوكات الآتية: 39، 224، 2250، 2260، 2270، 2280، 2351، 132، 136، 137، 138، 139: حفاظاً على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح وإلى المنطقة الإنسانية في حي المواصي".